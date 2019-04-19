Minikler Atanın izinde

Şht. Tuncer İlkokulu “Çocuklar Dünyanın Nefesidir” sloganıyla dün “Atam İzindeyiz” temalı bisiklet sürüşü etkinliği düzenledi.

Etkinlik okuldan başladı. Bisikletlerle Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giden öğrenciler ve öğretmenler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanlığı bahçesinde çocuklarla sohbet eden Akıncı ve eşi Meral Akıncı, bayramlarını kutladı.



Şht Tuncer İlkokulu Müdürü Elçin Altan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ile ilgili Cumhurbaşkanı’na bilgi verdi ve plaket takdim etti.



Akıncı daha sonra çocuklara eşlik ederek Lefkoşa Türk Belediyesi gezi treni ile Atatürk Anıtı’na gitti. Çocuklar, Atatürk Anıtı’na çelenk koyduktan sonra Cumhurbaşkanı Akıncı ile birlikte saygı duruşunda bulundular.