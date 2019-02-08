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Minik eller hünerlerini sergiledi

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Girne Belediyesi’nin Yarıyıl Şenliği kapsamında seramik atölyesi düzenlendi

Minik eller hünerlerini sergiledi
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Girne Belediyesi’nin Yarıyıl Şenliği kapsamında, dün Girne Bandabuliya’da seramik atölyesi düzenlendi.

 Girne Belediyesinin, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla 4-11 yaş arası çocuklara yönelik  Yarıyıl Şenliği devam ediyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yarıyıl Şenliği’ne ilginin sevindirici olduğunu belirterek, seramik atölyesinde, çocukların bir araya gelerek üretmek, sanatla iç içe olmak ve güzel vakit geçirme fırsatı yakaladığını kaydetti.

 Sanatsal, kültürel, sosyal etkinliklerle yetişen çocukların, gelecekte,  barışı, dünyayı,  ülkelerini, doğayı hayvanları ve sanatı seven bireylere dönüşeceğini yineleyen Güngördü, yağmurlu havaya rağmen çocuklarını etkinliğe getiren ailelere de teşekkür etti. 

Yarıyıl Şenliği kapsamında, cumartesi günü Bandabuliya’da çocuk partisi, 12 Şubat Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde masal atölyesi, 14 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde ritim atölyesi düzenlenecek.

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