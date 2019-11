Hazreti Muhammed’in doğumunun yıl dönümü olan Mevlid Kandili yarın akşam kutlanacak

İslam aleminde kutlanmakta olan Mevlid Kandili yarın akşam idrak edilecek.

Hazreti Muhammed’in doğumunun yıl dönümü olan Mevlid Kandili nedeniyle mesaj yayımlayan Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, Hz. Muhammed’in insana ait bütün değerlerin dibe vurduğu, cehaletin kol gezdiği, zulmün insanlığı esir aldığı, şefkat ve merhametin ortadan kalktığı karanlık bir dönemde dünyaya teşrif ettiğini belirterek, “O, hayatı boyunca insanlara değer vermiş; çalışkanlığı, hoşgörüsü, inançlara saygısıyla sosyal dokuyu tamir etmiş; barışın, kardeşliğin, güzel ahlakın ve bütün iyi davranışların en güzel örneklerini yaşayarak öğretmiştir” dedi.

Çakır , Hz. Muhammed’in iki hadisine yer vererek, Hz. Muhammed’in bütün insanlığı kardeş olmaya çağırdığını ve evrensel barışın tesisini hedeflediğini, din-dünya dengesinin nasıl olması gerektiğini en yalın haliyle ortaya koyduğunu kaydetti.

Çakır mesajında şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlığı top yekun tehdit eden, çözülemeyen ve her geçen gün katlanarak artan sorunlara, her gün yürekleri sızlatan haber ve görüntülere baktığımızda; Hz. Muhammed (S.A.V.)'in öğrettiği her ilkenin, her ahlak kuralının evrensel barış ve huzur için ne denli önemli olduğunu daha iyi anlıyor, bunları öğrenme ve yaşama geçirme azmimizi yeniliyoruz.

Bu vesile ile milletimizin ve halkımızın cuma günü idrak edeceğimiz Mevlid Kandilini tebrik eder, ülkemize hayırlar getirmesini, insanlığın kararan ufkunun yeniden aydınlanmasına, tüm dünyada barış ve kardeşlik köprülerinin inşasına vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim.”