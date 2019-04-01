Metropol Süpermarket'ten köpek etkinliğine destek veriyor

Metropol Süpermarket, Kar Dog Show & Spring Fayre Etkinliği’ne destek veriyor!

Metropol, her zaman olduğu gibi bir çok anlamlı organizasyona destek vermeye ediyor.

Kaliteli ve hesaplı alışverişin adresi Metropol, yıllardır kalitesi ve güler yüzlü hizmeti ile tam not alırken birbirinden farklı organizasyonlara imza atmaya devam ediyor.Birçok organizasyona ev sahipliği yaparak ve destek olarak farklılığını ortaya koyan Metropol, 28 Nisan 2019 Pazar günü, Girne Çarşamba pazarında gerçekleştirilecek Kar Dog Show & Spring Fayre etkinliğine destek veriyor. Birbirinden sevimli köpekler, on farklı ve eğlenceli kategoride yarışmak için orada olacaklar. Sahipleri ile beraber bu eğlenceli yarışta biraraya gelecek, en sevimli halleri ile yarışma boyunca tüm izleyenlere renkli görüntüler sergileyecekler.Yarışma boyunca herkesin güzel vakit geçireceğiorganizasyon geçen yıl olduğu gibi bu yılda büyük ilgi görecek.

METROPOL İÇİN MİNİK DOSTLARIN ÖNEMİ BÜYÜK!

Kar Dog Show & Spring Fayre organizasyonuna sponsor olan Metropol Süpermarket CEO'su Can Ersoy, böylesi organizasyonlara destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Bu güzel dostlar da bizler gibi doğanın, bu dünyanın bir parçası. Bizlerin manevi dostu, çoğu zaman en iyi arkadaşı. Onlar için düzenlenen eğlenceli bir organizasyona destek vermek bizler için önemli. Onlar eğlenirken, bizlerin de yüzü gülüyor, en sevimli hallerini görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Böylesi anlamlı organizasyonların her zaman destekçisi olacağız.” dedi.

On kategoride gerçekleşecek bu eğlenceli yarışta, en yakışıklı, en güzel, köpeklerin belirlenmesinin yanı sıra, en iyi kuyruk sallayan, en mutlu, en arkadaş canlısı gibi bir çok renkli kategoriler içinde değerlendirmeler olacak.