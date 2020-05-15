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Mesaryalı terzi kadınlardan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne maske bağışı

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Mesaryalı terzi kadınlardan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne maske bağışı

Eylem Dolmacı öncülüğündeki Mesaryalı terzi kadınlar kendi diktikleri 100 adet maskeyi  Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı.

Dernekten verilen bilgiye göre, maskeler Eylem Dolmacı, Aygün Korkmazel, Nurten Başer, Huriye Özkalaycı, Sultan Öcüler, Pembe Hüdaverdioğlu, Turan Coşkun, Nadire Sağsantulu tarafından üretildi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Akdoğan Bölge Sorumlusu Özlem Aktuna ile dernek merkez ofisini ziyaret eden Eylem Dolmacı; “Derneğimize, geçmişte olduğu gibi, gelecekte de yardımlarımız devam edecektir” dedi.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail de, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni her daim düşünüp destek veren kadınlara teşekkür etti.

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