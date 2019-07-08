Meriç'te Çocuk Oyunları Şenliği yapıldı

Meriç Güzelleştirme ve Kalkınma Derneği’nin (MGKD) her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği “Sokak Oyunları Şenliği”nin 4’üncüsü 6 Temmuz Cumartesi akşamı saat 20:00’da, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in de katılımıyla gerçekleşti.



Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Grubu’nun sahne aldığı gecede, canlı müzik, çeşitli sokak oyunları yarışmaları, yüz boyama ve hediye çekilişi yapıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, gecede yaptığı konuşmasında çalışmalarından dolayı derneğe ve dernek başkanı Fahri Arabacıoğlu’na ve dernek üyelerine teşekkür etti.



MGKD Başkanı Fahri Arabacıoğlu, amacın çocukları mutlu etmek olduğunu söylerken, katkılarından dolayı Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’e teşekkür etti.