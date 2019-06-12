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Meral Akıncı, Serdarlı köy kadın kursu sergisini açtı

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Meral Akıncı, Serdarlı köy kadın kursu sergisini açtı
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, Serdarlı Köy Kadın Kursu sergisinin açılışını yaptı.
Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, Serdarlı Muhtarı Ahmet Serdar ve Kurs öğretmeni Nahide Kurumanastırlı tarafından karşılanan Meral Akıncı, köy kadın kurslarında, unutulan değerlerin imece usulüyle devam ettirildiğini ve kadınların sosyalleştiğini söyledi.


Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Serdarlı’yı sık sık ziyaret ettiğini ve kadınlarla farklı etkinliklerde bir araya geldiğini belirten Meral Akıncı, Serdarlı’daki kadınların, Venedik ile Osmanlı kültür ve sanatını motifler ve yaratıcılıkla günümüze taşıdığını anlattı.
Akıncı, kadınların kurslarda yaptıkları işlerle kendi kendilerini keşfettiğini de belirtti.
Meral Akıncı, kadın kurslarında üretilen hediyelik ürünlerin, fazla yapılarak, satışının da yapılması gerektiğini söyledi.
Meral Akıncı, daha sonra serginin açılışını yaparak sergiyi gezdi.

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