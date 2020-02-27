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“Meme Kanserinde Multidisipliner Klinik Yaklaşım” konulu konferans gerçekleştiriliyor

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Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği ve Tabipler Odası’nın 29 Şubat Cumartesi günü 6. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı çerçevesinde “Meme Kanserinde Multidisipliner Klinik Yaklaşım” konulu konferans gerçekleştireceği bildirildi.

“Meme Kanserinde Multidisipliner Klinik Yaklaşım” konulu konferans gerçekleştiriliyor

“MEME KANSERİNDE MULTİDİSİPLİNER KLİNİK YAKLAŞIM” KONULU KONFERANS CUMARTESİ 14.30’DA TABİPLER BİRLİĞİ’NDE…


Dernek Yönetim Kurulu adına Başkan Dr. Mehmet İnan tarafından yapılan yazılı açıklamada, konferansa konuşmacı olarak yurt dışında görev yapan ve dalında üst düzey bilgilere sahip Prof Dr. Akın Yıldız, Prof. Dr. Bahadır M. Güllüoğlu ve Prof. Dr. Pınar Borman’ın katılacağı açıklandı.
Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ve Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen konferans Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği salonunda 14.30’da başlayacak. 

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