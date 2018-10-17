banner107
Alayköy kavşağında korkutan kaza
Alayköy kavşağında korkutan kaza
325 0
Hamitköy farka koştu
Hamitköy farka koştu
514 0
Mağusa’nın şakası yok
Mağusa’nın şakası yok
387 0
Kırmızı halıda güzeller geçidi
Kırmızı halıda güzeller geçidi
77 0
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
Liderimiz anısına dev organizasyon başladı
78 0
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
TUFAD Şeherde ll. cumartesi Lefkeliler Hanında
84 0
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
Miniklere hayvan sevgisi aşılandı
54 0
Deplasman takımlarının haftası
Deplasman takımlarının haftası
132 0
banner82
banner147

"Medya’da Etik” konulu konferans Dayanışma Evi'nde yapılacak

banner27

"Medya’da Etik” konulu konferans Dayanışma Evi'nde yapılacak
banner192

 Europe Direct Bilgi Merkezi (EDIC) Lefkoşa, Cuma günü "Medya’da Etik” konulu konferans düzenliyor.

EDIC’ten yapılan yazılı açıklamada, EDIC’in Güney Kıbrıs’taki Avrupa Komisyonu Temsilciliği tarafından desteklenen ve Dayanışma Evi tarafından yürütülen bir bilgi ağı olduğu belirtildi.

Sami Özuslu ile Giorgos Kakouris’in konuşmacı olarak katılacağı konferans, “haberlerin duygusallıktan kaçınarak haberci duyarlılığı ile tarafsız yazılmasının önemi” hakkında olacak.

Ayrıca haberlerde “iddia edilenlerin doğruluğu teyit edilmeden yayımlanmamasıyla” ilgili de tartışılacak.

Konferans, 19 Ekim Cuma 19.00'da ara bölgedeki Dayanışma Evi’nde gerçekleşecek. Giriş ücretsiz ve konferans İngilizce olacak.

banner194
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.