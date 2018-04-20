Meclis, çocuklarla şenlendi

23 Nisan Çocuk Festivali’ne katılan çocuklar temsili olarak Meclis’teki milletvekili koltuklarına oturdu, Meclis bahçesinde gösteri sundu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı İlköğretim Dairesi’nin düzenlediği 20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nin resmi açılışı dün yapıldı.



Festivalin açılışı Kuğulu Park’tan Cumhuriyet Meclisi’ne yapılan çocuk kortejinin ardından Meclis bahçesinde yapıldı.



20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’nin açılışı çerçevesinde Cumhuriyet Meclisi ön bahçesinde tören düzenlendi.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Festival Meşalesi’nin yakılmasıyla başlayan törende, sırasıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay birer konuşma yaptı.



Festivalin resmi açılışının ardından, Kıbrıs Halk Dansları Sanat Merkezi, Tayvan, Bulgaristan, Londra Türk Dili ve Kültürü Okulu (Dr. Fazıl Küçük İlkokulu), Polonya, Kırgızistan, Bosna Hersek’ten gruplar yerel kıyafetleriyle 5’er dakikalık gösteri sundu.



Gösterilerin ardından 23 Nisan Çocuk Festivali’ne katılan çocuklar temsili olarak Meclis’teki milletvekili koltuklarına oturdu.



Meclis Başkanlığı koltuğuna oturan Karaoğlanoğlu İlkokulu 5. Sınıf öğrencisi Fatma Şişik, günün anam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Daha sonra, Karaoğlanoğlu, Çatalköy, Şehit Tuncer, Şehit Ertuğrul İlkokulu’ndan çocuklar, “hafta sonu tatilinin 2 günden, 3 güne çıkarılması ve Perşembe günleri tam gün olan mesai saatlerinin kısaltılması” kararı aldı.