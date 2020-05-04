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Mazhar İkbal herkesin yanında

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Gençlik Gücü’nün sponsoru Mazhar İkbal’in korona virüs sürecindeki yardımları aralıksız sürerken İkbal, Kanser Hastalarına Yardım Derneğine de katkıda bulundu

Mazhar İkbal herkesin yanında

Gençlik Gücü fahri başkanı ve kulübün sponsoru Mazhar İkbal’in korona virüs sürecindeki yardımları aralıksız sürüyor.

Mazhar İkbal direktörlüğünü yaptığı China Bazaar Mağazası bu kez de Kanser Hastalarına Yardım Derneğine katkıda bulundu.

Yeniden kapılarını açan ChinaBazaar Mağazasından,Kanser Hastalarına Yardım Derneğine verilen katkı ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“COVİD -19 Pandemi sonrası bugün hayırlısıyla mağazalarımızı açtık.Söz verdiğimiz gibi Kanser Hastalarına Yardım Derneği çalışanlarına maaşlarının ödenebilmesi için maddi katkımızı dernek başkanı Raziye Kocaismail’e teslim ettik.

Bu süreçte Allah herkesin yardımcısı olsun. Herkes kendi önlemlerini alırsa ve kurallara dikkat ederse kısa sürede süreci atlatmış oluruz.Sağlıklı günler dileriz.”

 

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