banner237
2018’in en çok satan kitapları
2018’in en çok satan kitapları
16 0
Enduro sezonu tamamlandı
Enduro sezonu tamamlandı
20 0
İstanbul’un Tarihi Sahafları
İstanbul’un Tarihi Sahafları
19 0
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
Yılın son gökyüzü şöleni için geri sayım
20 0
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
Yedidalga’da uluslararası heyecan yaşandı
59 0
Engeli acaba neresinde?
Engeli acaba neresinde?
24 0
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
Şampiyon Haskasap, Özel Kupa Akbil’in
33 0
Vadili'nin, Karpaz sefası
Vadili'nin, Karpaz sefası
272 0
banner82

“Mantar Yetiştiriciliği” konulu eğitim düzenlendi

banner27

banner210
“Mantar Yetiştiriciliği” konulu eğitim düzenlendi
banner215

Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, “Mantar Yetiştiriciliği” konulu eğitim düzenledi.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, bakanlık binasında yer alan eğitimde,  ''KKTC'de Yayılış Gösteren Mantarların Belirlenmesi Projesi”yle ilgili sunum da gerçekleştirildi. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca etkinliğin başında konuşma yaptı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, ülkenin tarım kesimine bilimsel esaslara uygun şekilde katkıda bulunma ve yönlendirici etki yapma misyonu bilincinde hareket ettiklerini belirtti. 
Eğitici faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Şahali, “Temel amacımız bu ülkede güvenli gıdanın sürdürülebilir bir biçimde üretilmesini sağlamaktır”dedi.
Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca, Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün, 2015 yılı sonundan itibaren makro fungusların belirlenmesi projesine başladıklarını ve projenin tamamlanması aşamasına geldiklerini söyledi. 
Karaca, “Bu konuda çok talep var. Burada hem yetiştiricilik eğitimi vereceğiz, hem de yürüttüğümüz projeyle ilgili bilgi vererek, tespit edilen mantar çeşitlerini sunacağız” dedi.
Projenin bitimine az bir zaman kaldığını anımsatan Karaca,  Nisan 2019'da fotoğraflı, kapsamlı bir kitabın hazır olacağını kaydetti

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.