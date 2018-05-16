Maket, gerçek oldu

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü binası ve çok amaçlı salon önceki gün düzenlenen törenle açıldı

İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkılarıyla yapımı tamamlanan Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü binası ve çok amaçlı salon önceki gün düzenlenen törenle açıldı.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Koordinatörü Semattin Öztürk, İskele Belediyesi ile işbirliklerinin devam edeceğini ifade etti. Öztürk konuşmasında şunlara yer verdi: “Spor Kulübü Başkanı ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun tesislerin tamamına ermesi hususunda taahhütleri oldu, o da isabetli. Bizim de desteklerimiz devam edecek. Bizler TC Devleti ve hükümeti olarak KKTC’deki gençlik ve spor projelerine desteğimiz tam. Altyapı ve okul sporlarının geliştirilmesi, tesislerin iyileştirilmesi konusunda tam bir seferberlik başlatmış durumdayız. O seferberliğin buraya da yansıması için gençlik ve spor projelerine finans ve destek sağlamaktayız. Bu hususta da gelecekte yapılacak projelere desteğimizi sunmaya devam edeceğiz.”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ise, projenin nereden nereye nasıl geldiğini anlatarak konuşmasına başladı: “3,5 yıl önce Yarköy Muhtarımız Şerif Dolu’yu ziyaretimde Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü Başkanı Muharrem Yamuk elinde bir maketle yanımıza geldi ve ‘bu maket köylümüzün, gençlerimizin ve çocuklarımızın hayalidir’ dedi. Nitekim gençlerin isteği olan bu projeye duyarsız kalamadık. Ben ve meclis üyesi arkadaşlarım yıllarca bekletilen maket olarak saklı kalan hayalleri ve umutları daha fazla erteleyemezdik. Ve bugün o hayalleri gerçekleştiriyor olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz”

Yarköy Spor Kulübü binası adanın en fonksiyonel binalarından biridir diyen Başkan Sadıkoğlu, önümüzdeki dönem içerisinde de sahanın çim ve çevre düzenlemesinin tamamlanacağının müjdesini verdi. Çok amaçlı salon hakkında da konuşan Sadıkoğlu, Tük toplumunda ailenin, ailenin içinde de kadının önemine değindi: “Köyümüzün maharetli, üreten elleri, değerli hanımefendilerin el işlerini, dokumalarını yapabilecekleri bir mekan yarattık” dedi.

Açılış töreninde konuşan Yarköy Muhtarı Şerif Dolu ise 12 yıllık muhtarlık hayatında hep geçiştirildiklerini, son 4 yılda ise durumun değiştiğine dikkat çekti: “12 yıl önce çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için bir dizi hayallerle çıktığımız bu yolda bugün bu hayalleri gerçekleştirmenin haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Yıllardır köyümüzün sorunları için çalmadık kapı bırakmadık ancak hep geçiştirildik. Şunu söylemeden geçemeyeceğim 12 yıllık muhtarlık hayatımda sorunlarımızın dinlendiği ve çözümler üretildiği bir 4 yıl yaşıyoruz” dedi.

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü Başkanı Muharrem Yamuk da, her şeyin bir maketle başladığını, 2011 yılında bu maketleri yaptırdıklarında ise kendilerine ‘bu sadece hayalden ibarettir’ denildiğini ve kendilerine gülündüğünü hatırlatarak konuşmasına başladı, devamında ise şunlara yer verdi: “Biz kendimize güvendik. TC Lefkoşa Büyükelçiliğimizin ve İskele Belediye Başkanımız Hasan Sadıkoğlu’nun yardımıyla biz bunu başardık.”

BİRÇOK BÖLGEDE YAPIMI TAMAMLANAN PROJELER HİZMETE GİRİYOR

Öte yandan TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkılarının yanı sıra İskele Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla yapılan birçok proje de önümüzdeki günlerde hizmete girecek. Bunlar arasında İskele Belediyesi Atıcılık Poligonu, 5,5 km’ye çıkan yürüyüş yolu, Anfora Yolu, Ardahan Köyü’ndeki Köy Lokali, Halı Saha ve Rekreasyon Alanı, Boğaziçi Köyü’ndeki Halı Saha, Basketbol ve Voleybol Sahaları, Kuzucuk’ta Halı Saha, Ötüken’deki Köy Lokali ile Özel Eğitim Merkezi, Turnalar Köyü’ndeki Çok Amaçlı Salon, Boğaztepe’deki Köy Lokali, Kalecik Köy Kadın Lokali, Boğaz’daki rekreasyon alanı ile Cevizli Muhtarlık Binası bulunuyor.