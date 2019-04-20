Makamlar çocuklara emanet

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında adamızda olan misafir çocuklar ve ilkokullarda eğitim gören çocuklar çeşitli makamlara ziyaretlerde bulundu.

Vekillerin koltukları çocuklara emanet

Ülkedeki ilkokullarda eğitim gören öğrenciler Meclis sıralarına oturdu

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay 21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’ne katılan ülke çocukları ve misafir grupları temsil eden öğrencileri kabul etti.

Kabulün ardından ülkedeki ilkokullarda eğitim gören öğrencilerden oluşan bir grup Meclis Genel Kurulu sıralarına oturdu ve Şehit Tuncer İlkokulu’ndan 5’inci sınıf öğrencisi Elif Baran temsili Meclis Başkanı oldu.

Ülkedeki ilkokullarda eğitim gören öğrenciler Meclis sıralarına oturdu. Şehit Tuncer İlkokulu’ndan 5’inci sınıf öğrencisi Elif Baran, Meclis Başkanı oldu. Burada konuşan Teberrüken Uluçay, gelecek nesillerin Meclis’i ve toplumu daha iyilere taşıyacağına inanç belirtti.

Baran ise Meclis Başkanı olarak yaptığı konuşmada okullardaki eğitim seviyelerinde farklılıklar bulunduğunu ve bu durumun değişmesi gerektiğini anlattı.

Çevre kirliliğinin önüne geçmek için yapılması gereken çalışmalar olduğunu da kaydeden Baran, özel ihtiyaçlı bireylerin yaşam alanları konusunda da atılması gereken adımlar olduğunu ifade etti.





Misafir çocuklardan Erhürman’a ziyaret

Başbakan Tufan Erhürman, 21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali’ne katılan ülke çocukları ve misafir grupları temsil eden öğrencileri kabul etti.

Öğrencilere eşlik eden İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik, Başbakan Erhürman’a festival hakkında bilgi vererek Başbakan’ı 23 Nisan Cuma günü gerçekleştirilecek gala programına davet etti.

Misafir öğrenciler ülkelerinden getirdikleri hediyeleri Erhürman’a takdim ederek kendilerine verilen hediyeleri aldı.



Erhürman, misafir öğrencileri kabul etti



“Çocuklarımız olmazsa olmazımızdır”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediye sınırları içerisinde bulunan okullardan gelen çocukları kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Güngördü, “Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimiz için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Kıymetli çocuklarımız bizim olmazsa olmazımız. Geleceğimiz sizlere emanet. İyi ki çocuklarımız var” ifadelerini kullandı.

Öğrencilerle tek tek konuşup onlarla sohbet eden Güngördü, çocukların belediyeden taleplerini dinledi.

Necat British College, Karşıyaka İlkokulu, Lapta İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, 23 Nisan İlkokulu, Doğa Koleji, Girne Amerikan Koleji, Çatalköy İlkokulu, Hasan Cafer İlkokulu öğrencileri Güngördü'ye çiçek takdim etti.

Güngördü bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak, tüm çocuklara hediye verdi. Ziyaret sonunda konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Güngördü, çocukları kabul etti

“Aileleriniz üzerinde denetimci olun”

Çocuklar, Polis Genel Müdürü Manavoğlu’nu ziyaret etti. Manavoğlu, öğrencilerden, trafikte gerek emniyet kemeri takılması, cep telefonu kullanılmaması konusunda aileleri üzerinde denetimci olmalarını istedi

Lefkoşa merkez ilkokullarından oluşan öğrenci heyeti, 23 Nisan dolayısıyla Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nu ziyaret etti.

Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, öğrencilerin bayramını kutlayarak, onlara polislik mesleğiyle ilgili bilgi ve öğüt verdi.

Manavoğlu ayrıca, öğrencilerden araç içerisinde seyahat ederken mutlaka emniyet kemeri takmalarını, gerek emniyet kemeri takılması, gerekse araç kullanırken cep telefonu kullanılmaması konusunda da aileleri üzerinde denetimci olmalarını istedi.

Süleyman Manavoğlu, daha sonra makamını temsili olarak Şht. Doğan Ahmet İlkokulu öğrencisi Kübra Nur Özçelik’e devretti.

Öğrenci Kübra Nur Özçelik de konuşmasında, tüm işyerleri ile büyük alış veriş merkezlerinde güvenlik kamerası bulundurulmasının zorunlu hale getirilmesini ayrıca polisin okullarda öğrencilere yönelik eğitimlerini artırmasını ve herkesi kurallara uymasını istedi.

Arabahmet İlkokulu Müdürü Ayla Dalgalan ise kendilerini böylesi özel bir günde kabul eden Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na teşekkür etti ve görevinde başarılar diledi.

Kabulün sonunda Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu gün anısında öğrencilere hediye takdim etti.





Manavoğlu, makamını temsili olarak bir öğrenciye devretti



Manavoğlu, çocuklara hediyeler verdi

Çocuklara bisiklet ve yürüyüş yolu müjdesi

LTB Başkanı Harmancı, çocuklara, 2021 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen ve Kanlıdere’nin yanından başlayacak 5 kilometrelik bisiklet-yürüyüş yolu yapılacağını açıkladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Lefkoşa ilkokullarından çocuklar Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

Arabahmet İlkokulu Müdürü Ayla Dalgalan ve öğretmen Ahmet Aslanses’in eşlik ettiği öğrencilerin ziyaretinde Necati Taşkın İlkokulu öğrencisi Yezda Dede, Belediye Başkanlığı koltuğuna, diğer çocuklar da Belediye Meclisi üyeliği koltuklarına oturdu.

Çocuklardan oluşan LTB Meclis oturumunda çevre, temizlik, parkların bakımı ve yeni parkların yapımı, bisiklet yolları, sokak hayvanları ve sportif etkinliklerden oluşan pek çok konu görüşüldü.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı görevi Yezda Dede’ye devretmeden yaptığı konuşmada, şehirde yaşayan herkesin hem şehri kendisinin temiz tutması, hem de etrafındakilere, arkadaşlarına kirletmeden temiz tutmayı öğretmesi gerektiğini ifade etti.

Harmancı, “LTB olarak sizlere kitap hediye ediyoruz. Bu kitapları evde okuduktan sonra çeşitli bölgelere koyduğumuz sokak kitap noktalarına götürüp farklı bir kitap alabilirsiniz, LTB’nin EMAA ile birlikte düzenlediği kurslara katılabilirsiniz, LTB’nin satranç kurslarına, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk Korosu’na, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çocuk Atölyesi’ne katılabilirsiniz” dedi.

LTB Başkanı Harmancı çocuklara, 2021 yılı sonunda tamamlanması hedeflenen ve Kanlıdere’nin yanından başlayacak 5 kilometrelik bisiklet-yürüyüş yolu yapılacağını açıkladı.

Toplantı sonrasında çocuklar LTB binasında yer alan şubeleri de gezerek hizmetler hakkında yetkililerden bilgi de aldı.

Çocuklar, Harmancı’yı ziyaret etti

“Çocuklarımız geleceğimizin teminatı olacak”

Radyo Güven, “23 Nisan “Ulusal Egemenlik” konulu ilkokullar arası şiir ve kompozisyon yarışması ve ana okullar arası resim şöleni düzenledi

Radyo Güven, 23 Nisan “Ulusal Egemenlik” konulu ilkokullar arası şiir ve kompozisyon yarışması finali ile “Çocuk Bayramı” konulu ana okullar arası resim şöleni yapıldı.

Radyo Güven Konferans Salonu’nda yer alan yarışma finali, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yarışma finaline Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı ile diğer yetkililer, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Radyo Güven’in Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile birlikte her yıl geleneksel olarak düzenlediği yarışmaya 40 ilkokuldan 452 şiir ve kompozisyon, 13 ana okuldan da 409 resim katıldı.

Yarışma finalinde jüri tarafından şiir kategorisinde; birinciliğe Çamlıbel Aysun İlkokulu’ndan Alya Beray Kaya, ikinciliğe Alasya İlkokulu’ndan Eylül Oğurlu, üçüncülüğe TED Koleji’nden Mustafa Altun layık görülürken, kompozisyon kategorisinde ise birinci Lefke İstiklal İlkokulu’ndan Ayşe İlem Altuner, ikinci English School of Kyrenia’dan Ayşe Şahin, üçüncü English School of Kyrenia’dan Selin Yıldızdoğan oldu.

Resim kategorisinde ise; Güzelyurt Atatürk Maarif Anaokulu’ndan Ayla Özaşık birinci; Lefkoşa Fazıl Plümer Anaokulu’ndan Menessa Göz ikinci; Polatpaşa İlkokulu’ndan Ayşe Naz Bereketgil üçüncü oldu.

Yarışmanın açış konuşmasını yapan Radyo Güven Müdür Vekili Ali Karahan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayram olduğunu belirterek, “Milli değerlere sahip çıkan öğretmenlerimizin yetiştirdiği çocuklarımız geleceğimizin teminatı olacak ve egemenliğimize sahip çıkacak” dedi.

Karahan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün savunduğu ulusal egemenlik olgusu ve üzerinde önemle durduğu milli eğitimin önemini rehber edinen Kıbrıs Türk halkının da Atatürk’ün açtığı aydınlık yolda ilerleyerek varoluş mücadelesi vererek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni kurduğunu vurguladı.

Karahan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Atatürk’ün fikirlerini iyi anlayıp genç nesilleri bu felsefe temelinde eğitebildiğimiz, Milli benliğimize, egemenliğimize ve devletimize sahip çıkabildiğimiz sürece geleceğe güvenle bakmaya devam edeceğiz.”

Törende öğrencilere Radyo Güven Özel Ödülleri ve gün anısına hediyeler verilirken, anı fotoğrafları çekildi, ayrıca jüri üyelerine teşekkür plaketleri verildi.