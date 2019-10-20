Mağusa’daki örgütler tek çatıda toplandı

Mağusa ilçesinde faaliyet gösteren 30’u aşan örgüt, Mağusa Sivil Toplum Platformu çatısı altında birleşti

Mağusa ilçesinde faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, grupları, dernek, birlik, inisiyatif ve platformları bir araya gelerek, Mağusa Sivil Toplum Platformu (MASTOP) çatısı altında birleşti. 30’u aşan örgütün yer aldığı platform, açıkladığı yol haritasına göre, daha güzel, temiz, güvenli ve refah kentte yaşam için birlikte çalışacağını açıkladı. Konuyla ilgili yazılı açıklamada, “Gailemiz kentimiz ve kentlilerimizdir. Herkesi bu iletişim ağına davet ediyoruz” denildi.

“Tüm Mağusa ilçemiz, kentimiz, tüm belde halkımız ve kentlimiz için” sloganını benimseyen MASTOP ile ilgili açıklama özetle şöyle:

“MASTOP bir platformdur. Tüm katılımcıların eşit söz söyleme ve kararlara katılım hakkı vardır. Sivil toplumun mevcut gücünü birleştirerek daha etkin eylemlere hazır olabilmeyi amaçlayan MASTOP, bu doğrultudaki çalışmalarıyla kentsel, çevresel, kültürel, eğitim, sağlık, toplumsal cinsiyet eşitliği ve toplumsal sorunlara çözüm taleplerinde girişken ve etkin olabilmeyi hedeflemektedir. Çalışma ilkeleri arasında az toplantı, çok iş yapmak vardır. Sosyal medya mecrasını kullanarak zamanı ve emeği verimli kullanmak istiyoruz.”