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Mağusa’da sahiller temizlendi

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Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Akademisi, “sen de sahiline sahip çık” sloganıyla temizlik kampanyası düzenledi

Mağusa’da sahiller temizlendi
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Gazimağusa Belediyesi Mağusa Gelişim Akademisi, “sen de sahiline sahip çık” sloganıyla temizlik kampanyası düzenledi.
Belediye Başkanı İsmail Arter’in de katıldığı etkinlikte Glapsides sahil şeridi ve bölgesinde temizlik yapıldı.
Etkinlikte bir konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, belediyenin temizlik şubesinin sürekli temizlik yaptığını ancak bugün gönüllülerin katılımıyla ayrıntılı temizlik yaptıklarını söyledi. 
Arter, bu etkinlikleri yaparken önemli olanın bir daha kirletilmemesi için duyarlılık yaratılması olduğunu, kamu alanlarını kullanırken korumak gerektiğini, etkinliğin esas mesajının bu olduğunu söyledi. 


 

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