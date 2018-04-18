banner107
Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı
Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı
75 0
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
121 0
57 0
Bademin 9 önemli faydası
Bademin 9 önemli faydası
70 0
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
64 0
Mağusa’nın ağası Çanakkale
Mağusa’nın ağası Çanakkale
292 0
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
82 0
Kartal geç uyandı
Kartal geç uyandı
48 0
banner82
banner147

Mağusa'da çocuk şenliği

banner27

Yunus Emre Enstitüsü, Mağusa Belediyesi’yle işbirliği içinde Pazar günü çocuk şenliği düzenliyor.

Mağusa'da çocuk şenliği
banner137

 


 

Enstitüden yapılan açıklamaya göre, şenlik 15.00-19.00 saatleri arasında Mağusa Maraş Gelişim Akademisi’nde yer alacak.
İkincisi düzenlenecek şenlikte Hacivat ile Karagöz, Nasreddin Hoca, Keloğlan, meddah orta oyunu, folklor ve kukla gösterilerinin yanı sıra yüz boyama etkinlikler ve sinema gösterimleri yapılacak. Şenlikte ayrıca Ebru, Hat ve Çini atölyeleri kurulacak.
Çocukların gün boyunca doyasıya eğlenmesinin amaçlandığı şenlikte sürpriz hediyeler ve ücretsiz yiyecek içecek ikramları yer alacak

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.