Mağusa Belediyesi klasik otomobil sergisine ev sahipliği yapacak

Gazimağusa Belediyesi, Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin 8. Tekerlekler Cirilensin Klasik Otomobil Gezisi kapsamında 25 Mart’ta düzenleyeceği klasik otomobil sergisine ev sahipliği yapacak.

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter bugün Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Burçin Aliusta ve yönetim kurulu üyeleriyle organizasyonun detaylarını görüştü.

Arter, Namık Kemal Meydanı’nda ağırlayacakları klasik araçlara ilgi duyanlara güzel bir gün yaşatmak istediklerini ifade etti.

İsmail Arter, Gazimağusa’da bu yıl ikincisi yapılacak etkinliğin bundan sonraki yıllarda da geliştirilerek, devam etmesine önem verdiklerini söyledi. Arter, meydanda sergilenecek resimlerin satışından elde edilecek gelirin, Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu’na bağışlanacak olmasının da anlamlı olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı Burçin Aliusta, 8. Gezilerini Başbakanlık Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu ile işbirliğinde düzenleyeceklerini ve etkinliğe 90 aracın katılacağını söyledi.

Aliusta, etkinliğin gelirinin risk altında olan çocuklar için kullanılacağını, bu açıdan faaliyetin sosyal sorumluluk projesi olduğunu ifade etti.

Burçin Aliusta, 25 Mart’taki etkinliğe klasik arabası olan herkesin katılabileceği ve dernek üyesi olma şartı aranmadığı bilgisini verdi.