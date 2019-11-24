Madenciliğe karşı ortak eylem

Kıbrıslı Türk ve Rumlardan oluşan bazı sivil toplum örgütleri, adadaki madencilik faaliyetlerinin durdurulması talebiyle dün ara bölgede eylem yaptı

Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs’tan bazı sivil toplum örgütleri, dün ara bölgede düzenledikleri eylemle, adada madencilik için siyanür kullanımının ve çevreye olumsuz etki yapacak madencilik faaliyetlerinin durdurulmasını talep etti.

Kuzey Kıbrıs’tan Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği, Güney Kıbrıs’tan da Kıbrıs’ta Altın Madenciliğine Karşı İnisiyatifi( NoGoldCy) ve United SoliaAssociation derneklerinin düzenlediği eylem, Lefkoşa’da ara bölgede kalan Lokmacı’da yer aldı. Eyleme onlarca örgüt destek verdi.

Eylem kararı, Güney Kıbrıs’ta bir işletmenin maden atıklarından siyanür kullanarak altın elde etmeye başlaması üzerine alındı.

Eylemde, ortak açıklama yanında konuşmalar da yapıldı. Yeşil Barış Hareketi’nden Feriha Tel tarafından okunan ortak açıklamada, taleplerin; siyanür kullanımının yasaklanması, düzensizce verilen madencilik izinlerinin geri alınması, ithal edilen maden atıklarıyla ilgili işlemlerin durdurulması, madencilikten kirlenen Gemikonağı, Lefke ve Güney Kıbrıs’ta Skouriotissa ve Mistero’nun çevre dostu yöntemlerle geri kazandırılması, insan sağlığını etkileyecek her tür madenciliğe izin verilmemesi olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Güney Kıbrıs’ta Mammari’de içilebilir suda arsenik bulunduğu, Larnaka’da 390 ağacın astrasol nedeniyle düştüğü ve Ergates dökümcülük vakası ile ilgili yapılan çalışmalarda çocukların kanında kurşun miktarının yüksek olduğunun tespit edildiğine yer verildi.

Skouriotissa (Fugasa) madenini işleten firmanın atık madenlerinden altın üretmek için siyanür kullandığı kaydedilen açıklamada, “Fugasa’da yapılan her türlü maden işletme faaliyeti Lefke ve Solya bölge köylerini direkt olarak etkiliyor. Hava kalitesini düşürüp yer altı sularını etkiliyor” denildi.

Kıbrıs’ta siyanürün henüz yasaklanmadığı, bunun da maden atıklarının Kıbrıs’a getirilmesi ve Kıbrıs’ı maden atıkları çöplüğü yapma tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada, “FugasaHellenicCopperMines şirketi yabancı bir şirketle ortaklık kurarak, herhangi bir çevre araştırması, onay veya izin almadan Afrika üzerinden on binlerce ton atığı işlemek için ithal etmeye başladı” ifadeleri kullanıldı.

Lefke ve Gemikonağı bölgesinde de insan sağlığı, flora ve faunaya olumsuz etkileri olan 12 milyon ton atık bulunduğuna da dikkat çekildi.