banner107
16 0
10 0
Büyüleyici şıklık yarışı
Büyüleyici şıklık yarışı
63 0
Anlamlı turnuva tamamlandı
Anlamlı turnuva tamamlandı
170 0
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
Tepeden şampiyonluk rüzgarları esiyor
150 0
10 0
11 0
Melekler tek sayı farkla mağlup
Melekler tek sayı farkla mağlup
24 0
banner82
banner147

“Madde bağımlılığı konusunda bilinçlenmeliyiz”

banner27

Sağlık Turizmi Konseyi, “Sağlıklı yaşamak için bir nedenim var” sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Konsey Başkanı Savaşan, “Çocuklarımızı korumak için madde bağımlılığı konusunda bilinçlenmeliyiz” dedi

“Madde bağımlılığı konusunda bilinçlenmeliyiz”
banner137

 Sağlık Turizmi Konseyi, KKTC Bisiklet Sevenler Derneği’nin 35 şehir ile eş zamanlı olarak “sağlıklı yaşamak için bir nedenim var” sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

 Bisiklet Sevenler Derneği’nin ülkede “sağlıklı yaşam” bilincinin gelişmesine yönelik örnek bir etkinliğe hayat verdiğini dile getiren Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, etkinliğe katılma amaçlarının Yeşilay Haftası’nda bisiklet sürerek zararlı madde kullanımının doğurduğu olumsuz sonuçlara dikkat çekmek olduğunu ifade etti.

HÜKÜMETLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR

Zararlı madde kullanımının doğurduğu olumsuz sonuçların gençlere etkili bir şekilde anlatılması gerektiğinin altını çizen Dr. Ahmet Savaşan, “geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması için hükümetlere, yerel yönetimlere, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerine büyük görevler düşüyor” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI EĞİTMELİYİZ

Alkol, tütün ürünleri, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddelerin zararlarının her fırsatta anlatılmasına rağmen ne yazık ki bu ürünlerin hala ülkemizde önemli oranda tüketildiğine değinen Savaşan, “çocuklarımızı korumak amacıyla her birimizin madde bağımlılığı konusunda bilinçlenmemiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızı da bu konuda eğitmemiz kaçınılmaz bir ihtiyaçtır” dedi.       

 

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.