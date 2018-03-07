Sağlık Turizmi Konseyi, “Sağlıklı yaşamak için bir nedenim var” sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Konsey Başkanı Savaşan, “Çocuklarımızı korumak için madde bağımlılığı konusunda bilinçlenmeliyiz” dedi

Sağlık Turizmi Konseyi, KKTC Bisiklet Sevenler Derneği’nin 35 şehir ile eş zamanlı olarak “sağlıklı yaşamak için bir nedenim var” sloganı ile gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Bisiklet Sevenler Derneği’nin ülkede “sağlıklı yaşam” bilincinin gelişmesine yönelik örnek bir etkinliğe hayat verdiğini dile getiren Konsey Başkanı Dr. Ahmet Savaşan, etkinliğe katılma amaçlarının Yeşilay Haftası’nda bisiklet sürerek zararlı madde kullanımının doğurduğu olumsuz sonuçlara dikkat çekmek olduğunu ifade etti.

HÜKÜMETLERE BÜYÜK GÖREVLER DÜŞÜYOR

Zararlı madde kullanımının doğurduğu olumsuz sonuçların gençlere etkili bir şekilde anlatılması gerektiğinin altını çizen Dr. Ahmet Savaşan, “geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin kötü alışkanlıklardan korunması için hükümetlere, yerel yönetimlere, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerine büyük görevler düşüyor” dedi.

ÇOCUKLARIMIZI EĞİTMELİYİZ

Alkol, tütün ürünleri, uyuşturucu gibi bağımlılık yapan maddelerin zararlarının her fırsatta anlatılmasına rağmen ne yazık ki bu ürünlerin hala ülkemizde önemli oranda tüketildiğine değinen Savaşan, “çocuklarımızı korumak amacıyla her birimizin madde bağımlılığı konusunda bilinçlenmemiz ve geleceğimiz olan çocuklarımızı da bu konuda eğitmemiz kaçınılmaz bir ihtiyaçtır” dedi.