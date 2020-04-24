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LTB’DEN “KIBRIS’TA KADIN OLMAK” TEMALI BİR VİDEO KAMPANYASI

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Avrupa Birliği (AB) mali desteğiyle yürüttüğü Şiddete Karşı Yan Yana Projesi kapsamında “Kıbrıs’ta Kadın Olmak” temalı bir video kampanyası başlattı.

LTB’DEN “KIBRIS’TA KADIN OLMAK” TEMALI BİR VİDEO KAMPANYASI

LTB’den yapılan açıklamaya göre, kadınların hayatın farklı alanlarında toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı yaşadıkları zorlukları ve verdikleri mücadeleleri konu alan videoların çekimleri şubat ayında tamamlanmıştı. Videoların yayınlanması 8 Mart 2020 tarihinde Elif Lort’un eski nişanlısı tarafından çok kez bıçaklanarak öldürülmesinin ardından ertelenmişti. 
TOPLUMDA FARKINDALIK YARATMAK AMACIYLA ÇEKİLEN VİDEOLAR
İçinden geçtiğimiz bu dönemde birçok kadın için yaşam mücadelesi daha da zorlaştı. Evde kalmak ve izole olmak, aile içi şiddetle mücadele eden birçok kadın ve çocuk için güvende kalmayı değil, korku ve çaresizliği ifade ediyor. Aile içi şiddet yaşayan kadın ve çocuklar için var olan koruma ve destek hizmetleri bu süreçte de aynı şekilde devam ediyor.
“Kıbrıs’ta Kadın Olmak” kampanyası bu konuda da farkındalık yaratmak amacıyla günümüz ihtiyaçlarına uyarlandı ve ilk video pazar günü sosyal medyada paylaşıldı.  
ŞİDDETE ORTAK OLMAYIN
Ev içi şiddet yaşayan birini biliyorsanız, destek alması için teşvik edin. Bir şiddet olayına şahit olursanız, hemen polisi arayın. İsminizi vermeden de polise ihbarda bulunabilirsiniz. 
Acil durumlarda ALO 155 veya ALO 183’ü arayın. Bilgi, yönlendirme, hukuki destek ve sığınma talepleri için LTB Aile İçi Şiddetle Mücadele Ekibi’ne 05428763030 ve 05338553030 numaralı telefonlardan arayarak veya mesaj yoluyla ulaşabilirsiniz.

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