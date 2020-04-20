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LTB'den çocuklar için 23 Nisan aktivitesi

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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram için hazırladığı sosyal medya aktivitelerini duyurdu.

LTB'den çocuklar için 23 Nisan aktivitesi

 

“Evde Kal, Güvende Kal, Sağlıkla Kal” sloganıyla hazırlanan aktiviteler sadece çocuklara değil yetişkinlere de yönelik. 

LTB’den verilen bilgiye göre, bugünden 26 Nisan’a kadar olan süreyi kapsayacak sosyal medya programı şöyle:

“Bugün 14.00’te LBO Müzisyenleri Kişisel Performanslar – Hüseyin Kırmızı (Japon). 19.00’da LTB Şiddete Karşı Yan Yana Projesi - Kıbrıs'ta Kadın Olmak video gösterimi. Yarın 10.30’da Spor Evinde, Sağlığın Yerinde | Çocuklar için Temel Egzersiz. 21.00’de Müzik Evinde, Keyfin Yerinde | Süleyman Tods Konseri (canlı). 22 Nisan Çarşamba 11.00’de Çocuktan Çocuğa Masallar | Bir Gün Tavşan Kralken Seslendiren: Mayra Karacaoğlu.

23 Nisan Perşembe 08.30’da LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın 23 Nisan mesajı; 10.30’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çocuk Oyunu | Küçük Karabalık; 14.30’da Lefkoşa Belediye Orkestrası| 23 Nisan Özel Programı; 16.00’da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu Çocuk Ekibi| Düşdüşüne Bir Yolculuk; 18.00’de  Ezgi Bertiz ile Çocuk Konseri; 20.30’da Sesli Kitap| Hatice Tezcan – “ Morris Lessmore’un Uçan Kitapları”.   

24 Nisan Cuma 11.30’da Evde Kal, Hareketli Kal | K.T. Fizyoterapistler Birliği iş birliğinde Fiziksel Aktivite; 21.00’de Müzik Evinde, Keyfin Yerinde | Hasan Vatanseven Konseri (canlı)

25 Nisan Cumartesi 10.30’da - Sesli Kitap| Asu Demircioğlu - Sakar Cadı Vini'nin Yaz Tatili; 
18.00’de Ezgi Bertiz | Çocuk Konserleri (canlı).

26 Nisan Pazar 21.00’de Müzik Evinde, Keyfin Yerinde | Doğan Baybora Konseri (canlı)”

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