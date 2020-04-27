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LTB, BU HAFTA DA SOSYAL MEDYADAN FARKLI AKTİVİTELER SUNUYOR

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Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), bu hafta da LTB sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çalışmaları paylaşıyor.

LTB, BU HAFTA DA SOSYAL MEDYADAN FARKLI AKTİVİTELER SUNUYOR

LTB açıklamasına göre, 28 Nisan-3 Mayıs haftasında toplam 15 sosyal medya etkinliği yer alacak. Etkinlikler kapsamında Spor Evinde, Keyfin Yerinde çerçevesinde Çocuklar için Temel Egzersiz, K.T.Fizyoterapistler Birliği iş birliğinde Fiziksel Aktivite, Müzik Evinde, Keyfin Yerinde konserleri çerçevesinde Emrah Beşok ile Cem Karaca Gecesi, Alper Cengiz ile (Canlı) Konser, Ersen ve Zeliş, - Müzik Evinde ile  Lütfiye Özipek ile Canlı Yayın Sohbeti ve Acapella Konseri, Evden Eve Canlı Çocuk Konserleri çerçevesinde Ezgi Bertiz konseri,  Ev'den Konserler çerçevesinde Lefkoşa Belediye Orkestrası Konseri ve LBO Çocuk Korosu Major Grubu’ndan Yanlış Masal şarkısı, Çocuk Şarkısı olarak İzel Seylani’nin seslendirdiği Ali Babanın Çiftliği, Çocuktan Çocuğa Masallar bölümünde Talya İ.Nevzat’ın seslendirdiği Meerkat Mail masalı, Sesli Kitap bölümünde LBT’den Aytunç Şabanlı’nın seslendirdiği Kurşun Asker ile Evden Eve Şiirler bölümünde Serkan Soyalan’ın seslendirdiği Fikret Demirağ’ın “Kardeşim Barışı Ne Zaman Yapacağız”şiiri, Yıltan Taşçı’nın seslendirdiği Orbay Deliceırmak’ın “Tay” şiiri ve Merter Refikoğlu’nun seslendirdiği Mehmet Yaşın’ın “Sevgilimin Türküsü” şiiri LTB sosyal medya hesabından paylaşılacak.

“Evde Kal, Güvende Kal, Sağlıkla Kal” felsefesi çerçevesinde hem çocuklara, hem yetişkilere yönelik hazırlanan program şöyle:

28 Nisan Salı 
10.30 -Spor Evinde, Keyfin Yerinde | Çocuklar için Temel Egzersiz 
21:00 - Müzik Evinde, Keyfin Yerinde | Emrah Beşok ile Cem Karaca Gecesi (Canlı Konser)

29 Nisan Çarşamba 
11.00 - LBO Çocuk Korosu Major Grubu Şarkısı | Yanlış Masal 
18.00 - Evden Eve Çocuk Konserleri | Ezgi Bertiz ( Canlı) 

30 Nisan Perşembe 
11.00 - Çocuktan Çocuğa Masallar | Meerkat Mail Seslendiren: Talya İ. Nevzat 
17.00 - Evden Eve Şiirler | Fikret Demirağ - Kardeşim Barışı Ne Zaman Yapacağız Seslendiren: Serkan Soyalan 
21:00 - Müzik Evinde, Keyfin Yerinde | Alper Cengiz ile (Canlı) Konser 

1 Mayıs Cuma 
10.30-Evde Kal, Hareketli Kal | K.T.Fizyoterapistler Birliği iş birliğinde Fiziksel Aktivite 
17.00 - Müzik Evinde, Keyfin Yerinde | Ersen ve Zeliş 
21.00 Lefkoşa Belediye Orkestrası Konseri |Ev'den Konserler 

2 Mayıs Cumartesi 
12.00 - Evden Eve Şiirler | Orbay Deliceırmak- Tay Seslendiren: Yıltan Taşçı 
18.00 - Evden Eve Çocuk Konserleri | Ezgi Bertiz ( Canlı) 
21:00 - Müzik Evinde |  Lütfiye Özipek ile Canlı Yayın Sohbeti ve Acapella Konseri 

3 Mayıs Pazar 
10:30 - Sesli Kitap| Aytunç Şabanlı - Kurşun Asker 
12.00 - Evden Eve Şiirler | Mehmet Yaşın -Sevgilimin Türküsü Seslendiren: Merter Refikoğlu.

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