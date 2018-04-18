banner107
Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı
Gönyeli, Süper Lig kapısını araladı
75 0
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
Kartal şampiyonluğa kanat çırpıyor
121 0
57 0
Bademin 9 önemli faydası
Bademin 9 önemli faydası
70 0
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
Kalavaç’ta buram buram Kıbrıs kokan gün
64 0
Mağusa’nın ağası Çanakkale
Mağusa’nın ağası Çanakkale
292 0
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
Kaçak yaşamla mücadelede denetimler arttı
82 0
Kartal geç uyandı
Kartal geç uyandı
48 0
banner82
banner147

LTB “Beyaz Yasemin” projesi'nin 5. dönemi başladı

banner27

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sınırları içerisindeki restoran ve kafe gibi iş yerlerinde hijyen koşulları ile hizmet standartlarını yükselten, çevre kirliliği yaratmadan hizmet veren, engelli erişimine müsait, çalışanlarına yönelik sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratan işletmelere tescil belgesi verilen “Beyaz Yasemin” projesinde 5. dönem bugün gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Eğitimi ile başladı.

LTB “Beyaz Yasemin” projesi'nin 5. dönemi başladı
banner137

 


  

LTB Mehmet Vahip toplantı salonunda gerçekleştirilen Gıda Güvenliği Eğitimi, Gıda Mühendisleri Odası tarafından verildi.

BAŞKAN HARMANCI: “BEYAZ YASEMİN LEFKOŞA’YA DAHA DA YAYILACAK”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Beyaz Yasemin projesinde her geçen gün standardın yükseltildiğini gerek hijyen gerekse de hizmet kalitesine yansıyan unsurları içinde barındırdırıp işletmelere önemli yenilik ve katkı sağladığına vurgu yaptı. 

Harmancı, “Umarım Turizm Bakanlığı da bu yıl Beyaz Yasemin belgesinin tanıtımı için gereken ilgi ve alakayı gösterir” dedi. 

Beyaz Yasemin projesi, tarafsızlık ilkesinin korunması amacıyla, ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sürdürülüyor.


Bu kapsamda iş yerlerinin değerlendirilmesi ve belge almaya hak kazananların belirlenmesi için oluşturulan komisyon; LTB Başkanı, LTB Meclis Üyesi, Gıda Mühendisleri Odası Temsilcisi, Çevre Mühendisleri Odası Temsilcisi, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası Temsilcisi ve Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği temsilcisinden oluşuyor.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.