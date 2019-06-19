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Lösemili çocuklar yararına söyleyecekler

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Lösemili çocuklar yararına söyleyecekler
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Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına Bir El Uzat ekibi 2. kez yardım konseri düzenliyor.

22 Haziran Cumartesi, Lefkoşa’da Göçmenköy Parkı’nda saat 18:00’de gerçekleşecek olan; yiyecek, içecek ve hediyelik eşya standları da yer alacak.

Gecenin sunuculuğunu Ayşe Karaca'nın yapacağı yardım konserinde; Gizem Akbil, Sinan Güzen, Zeki Karahanoğlu, Gece Vardiyası, Eril Cambaz ve Hüseyin Karavezirler gönüllü olarak sahne alacaklar.

Ücreti 20TL olan konser biletinin tüm geliri Lösemili çocukların tedavisi ve ihtiyaçları için kullanılacak.

Bilet için iletişim numaraları 0548 829 0461 / 0548 838 0998

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