Londra’da Kıbrıs rüzgarı

Londra’da düzenlenen Kıbrıs Türk Kültür Festivali, binlerce Kıbrıslı Türk yanında, farklı kökenden kişileri de ağırladı

Londra’da Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Council of Turkish Cypriot Associations – CTCA UK) tarafından düzenlenen “2. Kıbrıs Türk Kültür Festivali” pazar günü yapıldı.

Enfield bölgesinde yer alan etkinlik, İngiltere’de yaşayan binlerce Kıbrıslı Türk yanında, farklı kökenden kişileri de ağırladı.

Konuklar, kurdele kesim töreniyle festivalin açılışını gerçekleştirirken, CTCA Başkanı Leyla Kemal de konuşma yaptı.



Kemal, ilkini geçen yıl düzenledikleri festivalin, kendileri için bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “Amacımız, bunun her sene düzenlenerek halkımızı bir araya getirmesi, kaynaştırması ve diğer toplumlara kültürümüzü tanıtmasıdır. Geleceğin büyükleri olan çocuklarımızın, İngiliz sistemine entegre olurken kültürlerini yaşatarak köklerini unutmamalarını sağlamaktır” dedi.



Konuşmaların ardından dans ve müzikle devam eden festivalde, Hornsey Atatürk Türk Okulu, Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu, Southgate Atatürk Türk Okulu ve Anadolu Ateşi grubu ve dansçı Özgen gösteriler sundu.

Etkinlikte, Major Band, Kıbrıs Dörtlüsü, Ayda, Bahar Gökhan, Cem Kafkas, Eylem, Grup SOS ve Arif Edizer de şarkılarını seslendirdi.

Piyango çekilişiyle devam eden festivalde, organizasyona katkıda bulunanlara plaketler verildi.