banner107
“Esas engel bizleriz”
“Esas engel bizleriz”
23 0
İngilizler Kane ile güldü
İngilizler Kane ile güldü
39 0
Son şampiyondan
Son şampiyondan "ACI" başlangıç
69 0
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
Prag’dan KKTC’ye doğrudan uçuşla geldi
688 0
Demet’le eğlence bir başka
Demet’le eğlence bir başka
98 0
Mesarya’da muhabbetin adresi
Mesarya’da muhabbetin adresi
94 0
Öğrenci kavgasında kan aktı
Öğrenci kavgasında kan aktı
184 0
Dünya Kupası'nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk
Dünya Kupası'nda oynayan ilk Kıbrıslı Türk
470 0
banner82
banner147

Londra'da “2. Kıbrıs Türk Kültür Festivali” heyecanı yaşandı

banner27

Londra'da “2. Kıbrıs Türk Kültür Festivali” heyecanı yaşandı
banner137

Londra’da Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (Council of Turkish Cypriot Associations – CTCA UK) tarafından düzenlenen “2. Kıbrıs Türk Kültür Festivali” pazar günü yapıldı.
Enfield bölgesinde yer alan etkinlik, İngiltere’de yaşayan binlerce Kıbrıslı Türk yanında, farklı kökenden kişileri de ağırladı.


Konseyden yapılan açıklamaya göre, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Lord Sheikh, Baroness Meral Ece, Milletvekilleri Iain Duncan Smith ve Joan Ryan, Enfield Belediye Başkanı Saray Karakuş, Kıbrıs Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulu üyesi Serhan Kombos, İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammet Yaşarata, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Candan Avunduk, Kızılay temsilcileri Bülent Çıraklı, Kemal Buba ve yirminin üzerinde belediye meclis üyesi de festivale katıldı.
Konuklar, kurdele kesim töreniyle festivalin açılışını gerçekleştirirken, CTCA Başkanı Leyla Kemal de konuşma yaptı.
Kemal, ilkini geçen yıl düzenledikleri festivalin, kendileri için bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, “Amacımız, bunun her sene düzenlenerek halkımızı bir araya getirmesi, kaynaştırması ve diğer toplumlara kültürümüzü tanıtmasıdır. Geleceğin büyükleri olan çocuklarımızın, İngiliz sistemine entegre olurken kültürlerini yaşatarak köklerini unutmamalarını sağlamaktır” dedi.
Konuşmaların ardından dans ve müzikle devam eden festivalde, Hornsey Atatürk Türk Okulu, Dr. Fazıl Küçük Türk Okulu, Southgate Atatürk Türk Okulu ve Anadolu Ateşi grubu ve dansçı Özgen gösteriler sundu.
Etkinlikte, Major Band, Kıbrıs Dörtlüsü, Ayda, Bahar Gökhan, Cem Kafkas, Eylem, Grup SOS ve Arif Edizer de şarkılarını seslendirdi.
Piyango çekilişiyle devam eden festivalde, organizasyona katkıda bulunanlara plaketler verildi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.