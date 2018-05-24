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Londra'da “2. Kıbrıs Türk Kültür Festivali" 17 Haziran'da

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26 üye derneğin yanı sıra Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu ile İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın işbirliğiyle düzenlenecek festival, Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde yer alacak

Londra'da “2. Kıbrıs Türk Kültür Festivali" 17 Haziran'da
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İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK), 17 Haziran’da Londra’da “2. Kıbrıs Türk Kültür Festivali” düzenleyeceğini duyurdu.
Konseyden yapılan açıklamaya göre, 26 üye derneğin yanı sıra Türk Dili Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu ile İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın işbirliğiyle düzenlenecek festival, Enfield Playing Fields, Donkey Lane, Enfield EN1 3PL adresinde yer alacak.
Festivalde Kıbrıs yemekleri ve tatlıları, Türk okullarının halk dansları gösterileri; Eylem, SOS, Arif Edizer, Cem Kafkas, Bahar Gökhan gibi Kıbrıslı Türk müzisyenlerin canlı performansları; Kıbrıs Türk dernekleri, sivil toplum önderleri, yazarları ve çeşitli sanat ve spor faaliyetlerinin yer alacağı belirtildi.
Kıbrıs Türk kültürünün sahiplenilmesi ve tanıtılması amacıyla düzenlenecek festivalde, çocuklar için yüz boyama, lunapark, eşeğe binme gibi aktiviteler yapılacak. Ayrıca festivalin Babalar Günü’ne denk gelmesi nedeniyle tüm babalara hediyeler verilecek.
Bir şişe su ve babalar günü hediyesi dahil biletlerin 2 sterlinden satışa sunulduğu duyurulan açıklamada, gönüllü çalışmayla hazırlanan festivalde kâr kalırsa bunun vakfa aktarılacağı belirtildi.

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