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Lions kulüplerinden onkoloji bölümündeki çocuklara destek

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Lions kulüplerinden onkoloji bölümündeki çocuklara destek

Mağusa Kale ,  İskele Sahil, Alsancak Mare E Monte lions kulüpleri, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Onkoloji Servisi Çocuk Onkolojisi Bölümü’ndeki çocuklara, Covid 19 koronavirus pandemi sürecinde moral desteğinde bulunmak amacıyla kitap, oyuncak, giysi ve sırt çantası hediye etti.
Mağusa Kale Lions Kulübü 2019-2020 Dönem Başkanı Sahure Erel’in, 3 kulüp başkanı adına yaptığı yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyon  Başkanı Alev Ulubay, Mağusa Kale Lions Kulübü Başkanı Sahure Erel, İskele Sahil Lions Kulübü Başkanı Oya Şahsuvar ve  Alsancak Mare E Monte  Lions Kulübü Başkanı Ayşe Tümsoy’un yanısıra üç kulübün üyelerinin katılımıyla Çocuk Onkolojisi Bölümü’ne gerçeleşen ziyarette, bölüm sorumlusu Dr. Dilek Birgen’e 1 ile 17 yaş arası 20 çocuk için hazırlanan hediyeler takdim edildi.

 

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