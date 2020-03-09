banner411
banner69
Girne aldı başını gidiyor
Girne aldı başını gidiyor
89 0
Eylemcilere biber gazlı müdahale
Eylemcilere biber gazlı müdahale
118 1
 
ABD'de dehşete düşüren olay
ABD'de dehşete düşüren olay
106 0
Havuza YDÜ damgası
Havuza YDÜ damgası
23 0
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
GAÜ’den aldığınız karkasın değerini kim belirledi ?
96 0
“500 yataklı hastane yetmez”
“500 yataklı hastane yetmez”
213 0
Çetinkaya’nın acı kaybı
Çetinkaya’nın acı kaybı
235 0
banner374

Limasol Şirketler Grubu’ndan Kadınlar Günü Duyarlılığı

banner27

Limasol Grup bünyesinde çalışanların yaklaşık %70’i, birim ve şube yöneticilerinin yarıdan fazlası kadınlardan oluşuyor.

Limasol Şirketler Grubu’ndan Kadınlar Günü Duyarlılığı

Limasol Bankası Genel Müdür Yardımcısı Müzeyyen Öztürker bir kadın olarak pek çok yöneticinin ve çalışanın kadın olduğu bir kurumda üst düzey yönetici olarak çalışmanın çok değerli olduğunu vurgulayarak “Kadın; doğası gereği iletişimi kuvvetli, atik ve iş bitiricidir. Gün dolayısı ile tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarım” dedi.

Limasol Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi İlkin Yoğurtcuoğlu ve Limasol Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler de birer mesaj yayınlayarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladılar. Her iki mesajda da emeğin hiçbir ayrım gözetmeksizin hakettiği değeri görmesi gerektiğinin altı çizilerek, Limasol Grup ailesinin gücüne güç katan tüm kadın çalışanlara da teşekkür edildi.

Limasol Bankası tüm kadın çalışanlarına isimlerine özel  hediye ile teşekkür mesajı iletmeyi de ihmal etmedi. Lha

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.