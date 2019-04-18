Lefkoşa’yı Çocuk Bayramı coşkusu sardı

Şht. Tuncer İlkokulu, 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi

Lefkoşa’da eğitim veren Şht. Tuncer İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde dün kortej yürüyüşü gerçekleştirdi ve dört gün boyunca sürecek etkinliklerini başlattı.

Dün sabahleyin “Çocuk Dünyanın Nefesidir” temasıyla başlayan etkinlikler çerçevesinde Şht. Tuncer İlkokulu’ndan başlayan kortej yürüyüşü Meclis önünden geçerek Surlariçi bölgesinde dolaşılarak Kuğulu Park’ta yapılan gösterilerle sona erdi.

Dün yapılan kortej yürüyüşü sırasında çocukların neşeleri ve coşkusu bölgeyi sardı.

Etkinlikler çerçevesinde bugün ise ‘Atam İzindeyiz’ bisiklet sürüş etkinliği yapılacak.

Etkinlik yine okuldan başlayarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gidilip Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ziyarette bulunduktan sonra Atatürk Büstü’ne çelenk konulmasıyla tamamlanacak.

Etkinlikler 22 Nisan Pazartesi günü Şht. Tuncer İlkokulu’nda yapılacak 23 Nisan Balosu’yla devam edecek ve 23 Nisan Salı günü yapılacak Ulusal Eğemenlik ve Çocuk Bayramı Töreni’yle sona erecek.