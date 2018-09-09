banner107
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
Tatlısu’da Bahar Gökhan rüzgârı
36 0
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
Ulaç ile İlker üçüncülük kürsüsünde
24 0
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
Mercedes’in elektrikli hali: EQC
59 0
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
Gıdaların besin değeri nasıl yükseltilir?
42 0
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
Oyunseverlerin dört gözle beklediği 10 oyun
24 0
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
Gençler kendilerini evlerinde hissedecek
50 0
Lua Lua saltoları Doğan için atacak
Lua Lua saltoları Doğan için atacak
196 0
Kıbrıslı Türkler WRC’de
Kıbrıslı Türkler WRC’de
288 0
banner82
banner147

Lefkoşa’nın Fethinin 448. yıldönümü kutlandı

banner27

Lefkoşa’nın Fethinin 448. yıldönümü kutlandı
banner137

Lefkoşa’nın fethinin 448’inci yıldönümü Lefkoşa Şehitler Anıtı’nda düzenlenen törenle kutlandı.
Tören, saat 09.00’da, protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı.
Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından bayrakların göndere çekilmesiyle tören sona erdi.
Törene, Meclis Başkan Vekili Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, KTBK’yi temsilen Piyade Albay Şükrü Güzel, GKK’yı temsilen Piyade Yarbay Hüseyin Kaygısız, bazı siyasi parti, kurum, kuruluş ve dernek temsilcileri katıldı.

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.