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Lefkoşa’da Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşü

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Kadın Eğitimi Kollektifi tarafından yapılan açıklamaya göre, yürüyüş, saat 17.30’da Derebouyu Citroen Işıkları olarak bilinen yerden başlayacak ve basın açıklamalarının okunacağı Meclis önünde son bulacak.

Lefkoşa’da Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşü
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Kadın Eğitimi Kolektifi’nin çağrısıyla biraraya gelen Baraka Kültür Merkezi, Bağımsızlık Yolu, Kıbrıs Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ve Özgür Genç Kadın Meclisi’nin organize ettiği yürüyüşe, kadın haklarına duyarlı tüm sendika, siyasal parti ve örgütler davet edildi. 

Teması “Kadınlar, gericiliğe, faşizme, savaşlara karşı yürüyor” olan yürüyüşle ilgili çağrıda “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü yürüyüşüne, emekten, özgürlükten ve eşitlikten yana her örgüt ve her kişi çağrılıdır! Sloganlarınız, pankartınız, sesiniz ve renginizle bize katılın, 8 Mart'ta sokakta buluşalım” denildi.

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