Lefkoşa, tiyatroya doyacak

Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin bu yıl 17’ncisi düzenlenecek. LTB Başkanı Harmancı, bu yıl yine izleyicinin inanılmaz keyif alacağı bir eylül ayı yaşanacağını, Lefkoşa ile Kıbrıs’ın tiyatroya doyacağını belirtti

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından organize edilen ve bu yıl 17’ncisi düzenlenecek Kıbrıs Tiyatro Festivali Platin Sponsorluğu imzası atıldı.

Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin ilk imza töreni 7 yıldır kesintisiz bir şekilde festivale sponsor olan Kıbrıs Türk Petrolleri ile gerçekleştirildi.

İmza töreninde LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Festival Koordinatörü Kıymet Karabiber ile Kıbrıs Türk Petrolleri adına Cem Arat hazır bulundu.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Petrolleri’nin 7 yıldır Kıbrıs Tiyatro Festivali’ne sponsor olduğunu söyledi.

Kıbrıs Türk Petrolleri ile iş birliğinden büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Harmancı, Kıbrıs Türk Petrolleri’nin sanata, kültüre ve tiyatroya verdiği değeri bu sponsorlukla ortaya koyduğunu belirtti.

“Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin, Kıbrıs Türk Petrolleri ile anılması bizim için artık bir gelenek haline geldi. Bu vesileyle Kıbrıs Türk Petrolleri yetkililerine çok teşekkür ediyorum” diyen Harmancı, bir festivalin 17 yıl boyunca devam edebilmesinin bu güzel birliktelikler sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Bu yıl yine izleyicinin inanılmaz keyif alacağı bir eylül ayı yaşanacağını kaydeden Harmancı, Lefkoşa ile Kıbrıs’ın tiyatroya doyacağını belirtti.

Festivalin, Platin Sponsoru Kıbrıs Türk Petrolleri adına Cem Arat ise yaptığı konuşmada, LTB’nin düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali’ne 7 yıldır destek vermenin gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kıbrıs Türk Petrolleri’nin adanın en önemli değerlerinden bir tanesi olduğunun altını çizen Arat, şirket olarak ticari hayattaki çalışmaları ve müşteri hizmetlerine verdikleri önem dışında toplumsal hayata da katkıda bulunduklarını, bunu yaparken de çok seçici davrandıklarını belirtti.