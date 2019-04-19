Lefkoşa sokakları rengarenk oldu

KKTC, TC, Kırgızistan, Makedonya, Polonya, Litvanya, Rusya ve Finlandiya’dan öğrencilerden oluşan kortej saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile buluştu

21. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali kortej yürüyüşü Lefkoşa’da yapıldı.

Festivale katılan misafir gruplar ve Lefkoşa Merkez okullarından öğrencilerin “Kuğulu Park-Cumhurbaşkanlığı-Girne Kapısı-Meclis” güzergahında gerçekleştirdiği kortej Cumhurbaşkanlığından da geçti. Korteje Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit de katıldı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, ev sahibi KKTC, TC, Kırgızistan, Makedonya, Polonya, Litvanya, Rusya ve Finlandiya’dan öğrencilerden oluşan kortej saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı’nda Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile buluştu.



Cumhurbaşkanı Akıncı burada öğrencilere seslendi. “Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün siz çocuklara armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın dünyada tek olduğunu belirterek, bu bayramın her yıl dünya çocuklarıyla birlikte kutlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla KKTC, TC, Kırgızistan, Makedonya, Polonya, Litvanya, Rusya ve Finlandiya’dan bir araya gelen öğrencilerin kaynaşıp, yeni arkadaşlıklar kurup, güzel günler geçirmesini diledi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tüm çocukların barışçı, haklarının bilincinde, başkalarının haklarına da saygılı, barış ve huzur içerisinde bir geleceği inşa edecek çocuklar olarak yetişmesi dileğinde bulundu.

“ÇOCUKLAR VE KADINLAR MAALESEF SAVAŞLARIN HEP EN BÜYÜK MAĞDURLARI OLDULAR”

Çocuk Bayramı dolayısıyla dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya gelen öğrencilerin, daha güzel bir dünya kurmanın özlemiyle hep beraber geleceğe bakacaklarına inanç belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şöyle konuştu:

“Dünyamız, barış ve huzur içerisinde olsa, çok daha güzel bir yer olurdu. Bugün dünyanın çeşitli yerlerinde sorunlar, çatışmalar ve can kayıpları var. Bunlardan en büyük acıyı maalesef sizin gibi küçük çocuklar çekiyor. Biz Kıbrıs’ta da bunun acılarını çok yaşadık. Çocuklar ve kadınlar maalesef savaşların hep en büyük mağdurları oldular. Biz bunları yaşadığımız için, kendi yurdumuzda ve dünyanın başka yerlerinde bir daha yaşanmamasını istiyoruz.”

“DAHA GÜZEL BİR GELECEK”

Daha güzel, barış ve huzur içerisinde bir ada ve dünya yaratılması için büyüklerin omuzlarında çok büyük sorumluluk olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Size daha güzel bir geleceği bırakabilmemiz lazım. Hep birlikte, omuz omuza çalışmamız lazım. Yarının büyükleri olarak sizlerin bu duygu ve düşüncelerle yetişmenizi diliyorum” şeklinde konuştu.