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Lefkoşa paylaşım mutfağı için koştu

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Lefkoşa paylaşım mutfağı için koştu
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 Lefkoşa Turkcell'le Koşuyor Maratonu Halk Koşusu yapıldı. 

Maratonun başlangıcını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yaptı. Akıncı, "Bu kez silah yok, silahsız başlıyoruz" dedi ve halk koşusu başladı. 

Lefkoşa Türk Belediyesi önünden başlayan 4 kilometrelik halk koşusuna, 6 binin üzerinde kişinin katılım gösterdiği açıklandı. Koşu öncesinde dans gösterileri de yapıldı.

İlk kez bu kadar kalabalık katılımın olduğu koşuya vatandaşların yanı sıra bakanlar, milletvekilleri ve ünlüler de katıldı. 

Lefkoşa Turkcell'le Koşuyor Maratonu'nda  ayrıca 21 kilometre ve  10 kilometre koşuları tamamlandı. 

Lefkoşa Turkcell'le Koşuyor Yarı Maratonu koşusu ödül töreni yarın Bandabuliya’da saat 19.00'da yapılacak. 

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