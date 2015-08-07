HASDER Gençlik Kulübü’nün organize ettiği ve bu yıl 9’uncusunun gerçekleşeceği “Lefkoşa Gençlik Günleri” yarın başlıyor. HASDER’den yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş...

HASDER Gençlik Kulübü’nün organize ettiği ve bu yıl 9’uncusunun gerçekleşeceği “Lefkoşa Gençlik Günleri” yarın başlıyor.

HASDER’den yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler’in Dünya Gençlik Günü ilan ettiği 12 Ağustos’un 8 yıldır “Lefkoşa Gençlik Günleri” çerçevesinde çeşitli etkinliklerle kutlandığı kaydedildi.

9. Lefkoşa Gençlik Günleri, yarın birçok sivil toplum örgütü ve gençlik örgütünün yanı sıra CTP Milletvekili Doğuş Derya, Toparlanıyoruz Hareketi Başkanı Serkan Mesutoğlu ve Mehmet Ekin Vaiz’in de katılımıyla saat 18.00’de Avrupa Birliği Bilgi Ofisi’nde gerçekleştirilecek “Gençlerin Sivil Topluma Katılımının Önemi” temalı yuvarlak masa toplantısıyla başlayacak.

Etkinlikler çerçevesinde pazartesi saat 18.00’de de Levent Koleji Halı Sahası’nda “Gızlar Sahaya Çıkarsa” adlı Halı Saha Futbol Turnuvası gerçekleştirilecek.

Salı günü ise “Velesbitnan Surlariçi Turu” var. “Hazine avı” şeklinde gerçekleşecek etkinlik, Selimiye Meydanı’nda saat 18.00’de başlayacak.

Çarşamba akşamı, Lefkoşa Gençlik Günleri “Sınırsız Kıbrıs” sloganı altında “Kıbrıs ve Barış Gecesi” ile devam edecek. Selimiye Meydanı’nda saat 20.00’de başlayacak olan ve iki toplumlu olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, kuzeyden ve güneyden katılacak konuşmacıların yanı sıra, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk halk dansları oyuncularının ortak hazırlayacağı bir tiyatral gösteri yer alacak. Gecede ayrıca Kıbrıs’a özgü yiyecek ve içecek ikramı da yapılacak.

Etkinlikler perşembe akşamı“Barış Şarkıları Gecesi” ile devam edecek. Lefkoşa Selimiye Meydanı’nda saat 20.00’de başlayacak etkinlikte Lirik Şiir Grubu barış temalı şiirler okuyacak. Gecede Yıltan Taşçı ve Adamos şarkılarını birlikte seslendirecek, ayrıca “Sol Anahtarı” da etkinlikte sahne alacak.

Gençlik Günleri, 14 Ağustos Cuma akşamı Küçük Kaymaklı HASDER Lokali’nde genç yeteneklerden oluşan grupların sahne alacağı konserle son bulacak.