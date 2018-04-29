Lefkoşa çarşısında nükleere karşı farkındalık eylemi

Nükleere Hayır Platformu, Lefkoşa çarşısında eylem gerçekleştirerek, nükleer santrallerin tehlikelerine ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin ülkeye olası olumsuz etkilerine dikkat çekti.



Platformdan yapılan yazılı açıklamada, nükleer santrallerin ölüm saçtığı ve Çernobil ve Japonya'da yüzlerce insanın ölümüne sebep olduğunun vurgulandığı etkinlikte, güneş ve rüzgârdan yararlanılan temiz enerjinin mümkün olduğu da ortaya konuldu.



Platform temsilcileri, herhangi bir kaza olmasa bile Akkuyu Nükleer Santrali'nin tüm Akdeniz'deki ekosistemi ve canlı yaşamını olumsuz etkileyeceğini, deniz suyunun sıcaklığını 2-3 derece artırarak doğal yaşama zarar vereceğini savundu.



Avrupa ülkelerinin nükleer santrallerden vazgeçerek temiz enerjiye yöneldiğinin de vurgulandığı etkinlikte, “KKTC’den 90 kilometre uzaklıktaki Akkuyu'da bir nükleer santralin istenmediği” vurgulandı.