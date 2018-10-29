Lefke’de festival coşkusu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte 9. Hurma Festivali’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, festival açılışında yaptığı konuşmada, Lefke’ye her geldiğinde huzur duyduğunu belirterek, Aplıç Kapısı’nın açılacağına işaret ederek, bu kez verilmiş olan bir sözün, uzun yıllar verilen mücadelenin sonucunun alınmış olmasının verdiği huzurun da eklendiğini söyledi.



Lefke’ye yapılan yeni yolun yapılaşmayı da beraberinde getireceğine işaret ederek ve mutlaka planlama yapılması gerektiğini vurgulayarak, beton yığını haline gelen Girne örneğini veren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bizim yeni Girne’lere, yeni betonlaşmalara ihtiyacımız yok. Lefkeyi koruyarak geliştirmenin yollarını mutlaka bulmamız lazım” dedi