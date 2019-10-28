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Lefke Hurma Festivali 10 Kasım'da

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Lefke Hurma Festivali’nin onuncusu 10 Kasım Pazar Lefke’de yapılıyor.

Lefke Hurma Festivali 10 Kasım'da
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“Yeşil Lefke Sizi Çağırıyor” sloganıyla Bandabulya’da gerçekleşecek festival saat 10.00’da başlayacak. 

Lefke Turizm Derneği ve Lefke Belediyesi işbirliğinde gerçekleşecek festival, Lefke'nin ana ürünlerinden hurmanın tanıtılması, üreticilerinin desteklenmesi ve Kıbrıs kültürünü tanıtarak yaşatılması amacıyla düzenleniyor.

Lefke Turizm Derneği adına Hasan Karlıtaş tarafından yapılan yazılı açıklamada, açılışına, 2016 senesinde ilçe olarak ilan edilen Lefke’ye  hak ettiği önemi vermemelerinden dolayı, siyasilerin siyasi kimlikleri ile davet edilmediği ve festivalin açılışının maden şirketinde çalışan eski maden işçileri tarafından yapılacağı belirtildi.

 

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