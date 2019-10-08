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LBO sezonu 'Zaman Tüneli'yle açıyor

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LBO sezonu 'Zaman Tüneli'yle açıyor
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Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) 2019-2020  konser sezonunu “Zaman Tüneli” ile yapıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, geçmişten, bugüne  şarkıların yer alacağı konser yarın Göçmenköy Sanat Parkı’nda gerçekleştirilecek.
 
Oskan Hoca şefliğinde gerçekleşecek konserde solist olarak  Arkın Sayar ve Hüseyin Altan yer alacak.
 
Müzikseverlerin nostaljik ve keyifli bir yolculuğa çıkarılacağı konserde 1940’lardan 2000’lere sevilen şarkılar seslendirilecek.
 
Konser saat 20.00’de başlayacak ve ücretsiz olacak. 
 

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