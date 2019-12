LBO'nun "Yeni Yıla Merhaba” konseri bu akşam

Lefkoşa Belediye Orkestrası'nın (LBO) düzenlediği "Yeni Yıla Merhaba” konseri, bu akşam saat 20.00’de, Bandabuliya Sahnesi’nde veriliyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Oskay Hoca yönetimdeki konserde, Hüseyin Altan (gitar-vokal) ve İbrahim Çetiner (gitar) solist olarak yer alacak.

Girl From Ipanema, Mazurka Choro, Gymnopedia, Manha de Carnaval, Brazil, Dindi, Blue Bossa, Tico Tico, How Insensitive, Django’s Walts, Bossa Dorado, Bei Dir War Immer So Schon, Tuyo, What a Wonderful World, Samba De Janeiro şarkılarının yer alacağı konser biletlerinin 15 TL karşılığında kapıdan, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’ndan, Deniz Plaza Lefkoşa ve Yenikent şubelerinden alınabileceği belirtildi.

Bilet rezervasyonu yapmak isteyen müzik severler ise www.lefkosabelediyeorkestrasi.net adresinden biletlerini rezervasyon yapabiliyor.