LBO'dan "Türkü Türkü Filimlerimiz" konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası Halk Müziği Korosu, dün akşam ‘Türkü Türkü Filmlerimiz’ isimli konserde, Yeşilçam’ın unutulmaz film müzikleri yanında son dönemlere damga vuran başarılı filmlerin müziklerini sanatseverlerin beğenisine sundu.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Hasibe Aksaç’ın şef, Arkın Sayar’ın konuk solist olarak yer aldığı geceye, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı meclis üyeleri de katıldı.

Konserde ‘Selvi Boylum, Al Yazmalım’, ‘’Bağa Girdim Bağ Budanmış’, ‘Fırat’, ‘Entarisi Dum Dum Yar’ gibi birçok eserin başarılı şekilde yorumlandığı gecede, Şükran Topaloğlu, Hülya Altuntaş, Fatma Elmas, Hüseyin Günerhan, Burcu Kasapoğlu, Mustafa Dülger, Filiz Y.Atış, Nasuh Eken ve Burak Muhtar’ın da seslendirdikleri parçalarla beğeni topladığı belirtildi.

Konuk solist Arkın Sayar’ın eşi Serap Sayar ile birlikte seslendirdiği ‘Hasretinle Yandı Gönlüm’ düetinin de geceye renk katan diğer bir performans olduğu ifade edildi.



