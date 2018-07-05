LBO'dan Latin Gecesi ile final

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Büyük Han'da ücretsiz gerçekleşecek konser 20.30'da başlayacak.
Oskay Hoca'nın şefliğini yapacağı Latin Gecesi Konseri’nde Arkın Sayar solist olarak yer alacak.
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