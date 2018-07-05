LBO'dan Latin Gecesi ile final

Lefkoşa Belediye Orkestrası, 2017-2018 sezonunu 11 Temmuz Çarşamba akşamı “Latin Gecesi”yle kapatıyor.



LTB’den yapılan açıklamaya göre, Büyük Han'da ücretsiz gerçekleşecek konser 20.30'da başlayacak.



Oskay Hoca'nın şefliğini yapacağı Latin Gecesi Konseri’nde Arkın Sayar solist olarak yer alacak.