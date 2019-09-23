LBO'dan 80'ler konseri

Lefkoşa Belediye Orkestrası (LBO) daha önce tarihi Büyük Han’da gerçekleştirdiği ve büyük beğeni kazanan 80’ler Konseri’nin ikincisini cumartesi akşamı Kumsal Park’ta gerçekleştirecek.

Lefkoşa Türk Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Oskan Hoca şefliğinde gerçekleşecek konserde solist olarak Çağrı Çerkez, Eril Cambaz, Ezgi Akgürgen, Pelin Kutluba ve Süleyman Akosman yer alacak.

Dönemin sevilen şarkıları Kumsal Park’ta müzikseverlerle buluşacak. Konser saat 20.00’de başlayacak ve ücretsiz olacak.

