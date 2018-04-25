LBO Çocuk Korosu, Eskişehir’i mest etti

Lefkoşa Belediye Orkestrası(LBO) Çocuk Korosu Şef Hare Yakula yönetimde Eskişehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 5. Çocuk Şöleni’nde başarılı bir şekilde konserlerini verdi.

Eskişehirliler’in büyük ilgi gösterdiği ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in de izlediği konser büyük beğeni topladı. Başkan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen konserde çocuklarla birlikte sahnede şarkılara eşlik etti.