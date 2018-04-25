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LBO Çocuk Korosu, Eskişehir’i mest etti

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Lefkoşa Belediye Orkestrası(LBO) Çocuk Korosu Şef Hare Yakula yönetimde Eskişehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu 5. Çocuk Şöleni’nde başarılı bir şekilde konserlerini verdi.

LBO Çocuk Korosu, Eskişehir’i mest etti
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Eskişehirliler’in büyük ilgi gösterdiği ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in de izlediği konser büyük beğeni topladı. Başkan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen konserde çocuklarla birlikte sahnede şarkılara eşlik etti.

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