Kuzey Kıbrıs Turkcell'de kan bağışı yapıldı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliği ile ülkemizdeki acil kan ihtiyacının karşılanması konusuna dikkat çekmek için çalışanları ile birlikte destek verdi

Ülkemizde acil kan ihtiyacını karşılayabilmek için Kuzey Kıbrıs Turkcell, bu kez kan bağışı ile sürece destek oldu.

Genel Müdür Harun Maden, Kan Bankası'nda yaşanan sıkıntıların aşılmasına katkı koymak amacıyla kurum olarak gönüllü kan bağışı kampanyası yaptıklarını ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı ile her 4 ayda da kan bağışı kampanyalarını tekrarlayacaklarını belirterek, Kuzey Kıbrıs Turkcell ailesinin duyarlılığının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Kan Ver Bir Hayat Kurtar!

Ayıracağınız 30 dakika ile hayatlar kurtarabilirsiniz. 18 – 65 yaş aralığında 50 kg’ın üzerinde her sağlıklı birey kan bağışçısı olabilir. Erkekler 3 ay ara ile kadınlar 4 ay ara ile kan bağışında bulunabilirler. Bağışlanan kanlar uluslararası laboratuvar yöntemleri ile tetkik edilir. Bağışlanan kanlar 3 ürüne ayrılır. Bunlar eritrosit, trombosit ve plazmadır. Bir kişinin bağışladığı kan 3 kişi için umut olur.

Kuzey Kıbrıs Turkcell çalışanları kan vermek için gönüllü oldu.

Kan bağışında bulunanlar neler söylediler?

Deniz Nizam: Kan vermek, insan vücudundaki hücrelerin yenilenmesine faydalı olurken, 3 hayat kurtaracağını bilmenin huzuru da hayatımızı pozitif etkiliyor. Bu tür kampanyalar ile kan verme aracının bulunduğumuz yere gelmesi bize çok kolaylık sağladı. Bu organizasyondan dolayı Kuzey Kıbrıs Turkcell’e cok teşekkür ederim.

Esin Işıltay Işık: Öncelikle her yıl şirketimin sağladığı sosyal sorumluluk anlamında, kan verme bizim için geleneksel hale gelmiştir. Her yıl kendimde sorumluluk olarak hissettiğim ve kendimle gurur duyduğum bu aktivite sayesinde, ihtiyaçlı insanların yaşamına yaptığım katkıdan manevi haz duymaktayım. Herkesin bir gün kan bağışına ihtiyacı olabilir bunu unutmayın.

Mustafa Özerdem: Her konuda duyarlılık çok önemli ancak iş sağlık olduğunda bu önem çok daha üst seviyelerde olmakta. Düzenli olarak kan bağışı yapan biri olarak ayağımıza kadar gelen bu şansı geri çeviremezdim. Diğer taraftan geçmişte bu bağışlar ile birçok tanıdığım ve tanımadığım kişiye olan desteğim ile de gurur duyuyorum. Sağlık durumu uygun olan bireyler kan bağışını yapma zorunluluğunu hissetmeliler. Toplumlardaki ilerleme ancak dayanışma ile üst seviyelere taşınabilir.

Hıdır Sağlam: Kan vermek çok önemli bir yardımdır. Hastanede o kadar çok insanın kana ihtiyaci var ki, bir ünite kanın, yeri geldiğinde bir hayat kurtarabileceğini herkesin bilmesi gerekiyor. Bu yüzden sağlık durumu elverişli olan herkesin yılda en az 1 kere kan vermesi gerektiğini düşünüyorum.

Yunus Kesmeci: Hayatımda ilk defa kan bağışında bulundum güzel gurur verici bir duygu sonuçta bu kanı sadece insanlar üretebiliyor, bu şekilde yapılan bağışları ameliyat masasında yatan insanların tek umududur. Yaptığımız kan bağışlarının yararlı olmasını dilerim