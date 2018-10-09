banner107
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
Azat - Joseph AŞ, Baf'ı uçurdu
268 0
Beraberliğin olmadığı hafta
Beraberliğin olmadığı hafta
253 0
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
Sonbaharın en güzel hali: Yedigöller
93 0
Böyle sorumsuzluk olamaz
Böyle sorumsuzluk olamaz
30 0
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
Alışverişle birlikte yakınlaşma da başladı
210 0
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
Mehmetçik Ziva Fest’le renklendi
27 0
Zerdaliler tatlandı
Zerdaliler tatlandı
410 0
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
“Yunanistan da Kıbrıs Türk tarafıyla görüşebilmeli”
75 0
banner82
banner147

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'ndan Güneşköy Nar Panayırı’na sponsorluk desteği

banner27

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı'ndan Güneşköy Nar Panayırı’na sponsorluk desteği
banner192

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki yedi şubesi ve genel merkeziyle çalışmalarını sürdüren Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, bu kez de kültürel etkinlik kapsamında bölgeyi tanıtan ve nar üreticisini desteklemek amacıyla düzenlenen Güneşköy Nar Panayırı’na sponsorluk desteği sağladı.

Hafta sonu yapılan ve bölgenin geliştirilmesi, yerel üretimin ve ekonominin desteklenmesi amacıyla ve kültürün yaşatılmasını desteklemek amacını taşıyan panayırda sponsorluk desteği sağlayan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın Genel Başkanı Bülent Çıraklı’ya teşekkür plaketi sunuldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan yapılan açıklamaya göre Çıraklı, “Toplum yararına fayda sağlayan, yapıcı ve geliştirici projelere destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de toplumu ileriye taşıyacak olan farklı projelerle halkı kucaklamaya devam edeceğiz” dedi.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.