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Kuzey Kıbrıs, Tayland 'da dünya bayları ile Mister Global Dünya Yarışmasında

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Kuzey Kıbrıs, Tayland 'da dünya bayları ile Mister Global Dünya Yarışmasında
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1987  yılında ilk Uluslararası Dünya Yarışması davetimizi gerçekleştiren ,İstanbul'da yaşayan Kıbrıs sevdalısı dünyaca ünlü  organizatör Çevik Suha Alpaylı'nın  öncülüğünde başlayan Kuzey Kıbrıs -North Cyprus  Yarışmalar efsane  güzelliğimiz, 30 yılda 80 dünya yarışması ile devam ediyor...

KKTC Güzellik Yarışmaları Ulusal Delegesi  Bülent Günkut'a  gelen son davet ile  bu kez Uzak Doğu'da  Eylül ayı sonunda  40  ülke bayları ile yaşanacak  Mister GLOBAL  dünya yarışması ile evrensel  dostluklar  ve  farkındalıklı sosyal sorumluluk projelerinde yer almak üzere Bangkok'da  gerçekleşecek  kamp ve final ile dünyanın  dört bir yanından 40 ülke tescilli  Bay adayları   Mister GLOBAL olmak için  yer alacak.

Bay Kuzey Kıbrıs 2018  Süleyman Mullahasan büyük Dünya Yarışmasında Mister GLOBAL da  Mr. North Cyprus   olarak  yer alacak...İngiltere'den mezun, şimdilerde GAÜ'de  Yüksek Lisans Öğrencisi olan  23 yaşındaki  Süleyman Mullahasan, Tescilli   bir  Mr.North  Cyprus   olarak  finalde yer almak üzere gelecek  hafta   Bangkok için  İstanbul-Tayland   hareket edecek...

Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan  -Mister Global North Cyprus  2019  olarak  ; '' Her şey  KKTC için...Başta  beni yüreklendiren  Günkut  Ajans  ve  Anne  ve Babama ,bütün  KKTC  halkına inanmış  yüreğimle, en iyi bir şekilde  dünya bayları arasında Bay Kuzey Kıbrıs  olarak  temsiliyetimi  yerine getireceğimi, onlara  Kıbrıs Türk Halkının   bütün  Tanınma ve Tanıtma  seferberliğimizdeki  haklı duruşumuzu  aktaracağımı   bilmenizi  isterim....Alkışlarınız   26 Eylül  Perşembe  gecesi Bangkok Tayland'da gerçekleşecek görkemli finalde bana mutlaka ulaşacaktır..''  dedi.

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