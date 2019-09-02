Kuzey Kıbrıs, Tayland 'da dünya bayları ile Mister Global Dünya Yarışmasında

1987 yılında ilk Uluslararası Dünya Yarışması davetimizi gerçekleştiren ,İstanbul'da yaşayan Kıbrıs sevdalısı dünyaca ünlü organizatör Çevik Suha Alpaylı'nın öncülüğünde başlayan Kuzey Kıbrıs -North Cyprus Yarışmalar efsane güzelliğimiz, 30 yılda 80 dünya yarışması ile devam ediyor...

KKTC Güzellik Yarışmaları Ulusal Delegesi Bülent Günkut'a gelen son davet ile bu kez Uzak Doğu'da Eylül ayı sonunda 40 ülke bayları ile yaşanacak Mister GLOBAL dünya yarışması ile evrensel dostluklar ve farkındalıklı sosyal sorumluluk projelerinde yer almak üzere Bangkok'da gerçekleşecek kamp ve final ile dünyanın dört bir yanından 40 ülke tescilli Bay adayları Mister GLOBAL olmak için yer alacak.

Bay Kuzey Kıbrıs 2018 Süleyman Mullahasan büyük Dünya Yarışmasında Mister GLOBAL da Mr. North Cyprus olarak yer alacak...İngiltere'den mezun, şimdilerde GAÜ'de Yüksek Lisans Öğrencisi olan 23 yaşındaki Süleyman Mullahasan, Tescilli bir Mr.North Cyprus olarak finalde yer almak üzere gelecek hafta Bangkok için İstanbul-Tayland hareket edecek...

Bay Kuzey Kıbrıs Süleyman Mullahasan -Mister Global North Cyprus 2019 olarak ; '' Her şey KKTC için...Başta beni yüreklendiren Günkut Ajans ve Anne ve Babama ,bütün KKTC halkına inanmış yüreğimle, en iyi bir şekilde dünya bayları arasında Bay Kuzey Kıbrıs olarak temsiliyetimi yerine getireceğimi, onlara Kıbrıs Türk Halkının bütün Tanınma ve Tanıtma seferberliğimizdeki haklı duruşumuzu aktaracağımı bilmenizi isterim....Alkışlarınız 26 Eylül Perşembe gecesi Bangkok Tayland'da gerçekleşecek görkemli finalde bana mutlaka ulaşacaktır..'' dedi.