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Kumzambaklarını gözlem yürüyüşü yapıldı

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"Bu ülke bu ada bizim sahip çıkalım” denilerek, Doğu Akdeniz Üniversitesi Deniz Kulübü’nden başlayan yürüyüşün amacının kum zambaklarının yoğun olarak bulunduğu sahildeki durumu gözlemlemek, alınacak önlemler varsa bunları kayda geçirmek olduğu belirtildi

Kumzambaklarını gözlem yürüyüşü yapıldı

 “Herdaimdostlar”, “Kumzambaklarını koruyalım yaşatalım” ve “Kablumbağalarımızı rahatbırakalım” adlı sivil toplum örgütleri, bu sabah Kumzambakları Gözlem Yürüyüşü düzenledi.
Sözkonusu üç örgüt tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Bu ülke bu ada bizim sahip çıkalım” denilerek, Doğu Akdeniz Üniversitesi Deniz Kulübü’nden başlayan yürüyüşün amacının kum zambaklarının yoğun olarak bulunduğu sahildeki durumu gözlemlemek, alınacak önlemler varsa bunları kayda geçirmek olduğu kaydedildi.
Açıklamada şöyle denildi:
“Yürüyüşümüz sırasında genel olarak sahilimizin temiz olduğunu yer yer atıkların belli yerlere toplatıldığını gözlemledik. Dikkatimizi çeken en önemli konulardan birisi kablumbağalarımızın yumurtlama yaptıkları bu sahillerde araç kullanıldığı, kirlilik ve tahribat yapıldığıdır. Bu konuda gerekli girişimleri yaparak araçların buralara girmesini engellemeye çalışacağız. Bir diğer konu; geçmiş yıllarda dikmiş olduğumuz iki adet uyarı ve bilgi verici pano ile koruma çitimizin bu yıl tahribata uğramamış olmasını olumlu olarak yorumladık. 
Etkinliğimiz sırasında Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu şair öğretmenimiz yazmış olduğu bir şiiri doğa’ya ithaf ederek bizlerle paylaştı.
Kum zambakları ve kum sarmaşıkları henüz yeni yeni çiçeklerini açmaya başlamış olmasına karşın sahillerimizdeki pempe çiçekli bitkimizin muhteşem kokusu eşliğinde etkinliğimizi tamamladık.

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